Ранее судимый за избиение сожительницы россиянин расправился с ней в ходе новой ссоры

В Удмуртии осудят мужчину за убийство сожительницы во время очередной ссоры

В Удмуртии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, который расправился с 28-летней сожительницей во время очередной ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ. Его дело направлено в суд. Ранее обвиняемый уже был судим за нанесение сожительнице побоев.

По версии следствия, 16 мая мужчина выпил и из-за бытовых вопросов поссорился с сожительницей. В ходе конфликта обвиняемый избил ее ногами, нанеся ей несовместимые с жизнью травмы.

Ранее на Урале суд приговорил к 13 годам лишения свободы Евгения Бакунина, расправившегося с матерью сожительницы.