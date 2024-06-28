Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:53, 28 июня 2024Силовые структуры

Ранее судимый за избиение сожительницы россиянин расправился с ней в ходе новой ссоры

В Удмуртии осудят мужчину за убийство сожительницы во время очередной ссоры

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Удмуртии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, который расправился с 28-летней сожительницей во время очередной ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ. Его дело направлено в суд. Ранее обвиняемый уже был судим за нанесение сожительнице побоев.

По версии следствия, 16 мая мужчина выпил и из-за бытовых вопросов поссорился с сожительницей. В ходе конфликта обвиняемый избил ее ногами, нанеся ей несовместимые с жизнью травмы.

Ранее на Урале суд приговорил к 13 годам лишения свободы Евгения Бакунина, расправившегося с матерью сожительницы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «В некоторых случаях ее нужно применять». Бастрыкин хочет возвращения смертной казни — для террористов из «Крокуса»

      Глава нацобороны Литвы пообещал поднять вопрос членства Украины в НАТО на саммите

      Получивший российский паспорт латвийский боец-чемпион признался в незнании гимна России

      Экс-солист «Чай вдвоем» осудил роман Лепса с 18-летней девушкой

      Папарацци засняли 40-летнюю Оливию Уайлд в откровенном топе

      Силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова

      Премьер Украины сообщил о передаче трех новых систем Patriot странами Запада

      Американская компания запустит ракеты с космодрома в Швеции

      Начиненные взрывчаткой дроны ВСУ атаковали российский областной центр

      Путин оценил темпы роста российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше