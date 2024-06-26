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19:11, 26 июня 2024Силовые структуры

Россиянин жестоко расправился с матерью сожительницы и получил 13 лет колонии

На Урале осудили на 13 лет мужчину, задушившего мать сожительницы после ссоры

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

На Урале суд приговорил к 13 годам лишения Евгения Бакунина, расправившегося с матерью сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

Мужчина признан виновным по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года пьяный Бакунин поссорился с матерью подруги и захотел расправиться с ней. Он повалил женщину на пол лицом вниз, шнуром связал ее руки за спиной и поставил сверху стул. Сидя на том самом стуле, он обмотал голову потерпевшей пищевой пленкой. Из-за асфиксии она не выжила.

Ранее стало известно, что в Бурятии арестовали 39-летнего местного жителя, расправившегося с 33-летнем мужем сестры.

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      Екатерина Кашурникова
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