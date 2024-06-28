Раскрыта тайна плывущих по Москве бегемотов

Удививших москвичей плывущих бегемотов создал местный житель

Бегемотов, плывущие фигуры которых ранее заметили москвичи, создал местный житель по имени Александр и его друг. Об этом написал Telegram-канал «Москва 125».

Для создания фигур понадобились пенопласт, монтажная пена, стекловолокно и эпоксидная смола. Объекты создавали на протяжении месяца. По задумке, копии животных должны были оставаться на месте, а не плыть по реке. «Мы сделали что-то вроде якоря, но из-за дождей течение усилилось, бегемоты сорвались и поплыли дальше», — рассказал друг Александра. Он объяснил, что идея создать реалистичные фигуры появилась несколько лет назад. «Хотелось как-то украсить свой район, отвлечь людей от серых будней», — сообщил москвич.

Плывущих по Яузе в Москве бегемотов ранее в четверг, 27 июня, заметила местная жительница недалеко от платформы «Маленковская». «Кошмар! Чуть кирпичи не наложила!» — прокомментировала она.