Суд приговорил к 16 годам колонии жителя Ялты за госизмену

Житель Ялты получил 16 лет колонии за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил 48-летнего жителя Ялты к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима. Подробности дела не раскрываются.

Слушания проходили в закрытом режиме из-за наличия грифа «секретно» на материалах дела. Мужчина совершил действия, квалифицированные следственными органами как переход гражданином России на сторону противника.

Ранее 28 июня сообщалось, что Амурский областной суд приговорил жителя Благовещенска к шести годам колонии за попытку перейти воевать на сторону Украины.