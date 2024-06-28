Суд приговорил к 16 годам колонии жителя Ялты за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил 48-летнего жителя Ялты к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.
Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима. Подробности дела не раскрываются.
Слушания проходили в закрытом режиме из-за наличия грифа «секретно» на материалах дела. Мужчина совершил действия, квалифицированные следственными органами как переход гражданином России на сторону противника.
Ранее 28 июня сообщалось, что Амурский областной суд приговорил жителя Благовещенска к шести годам колонии за попытку перейти воевать на сторону Украины.