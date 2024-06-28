Россиянина осудили на шесть лет за попытку перейти воевать на сторону Украины

В Амурской области осудили мужчину за попытку перейти воевать на сторону Украины

Амурский областной суд приговорил жителя Благовещенска к шести годам колонии за попытку перейти воевать на сторону Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что осужденный был противником проведения спецоперации и в июне 2023 года решил уехать из России, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противостоящих войск. Для этого он установил контакт с представителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России), во время которого подтвердил намерение вступить в него.

Осужденный и куратор РДК разработали план по выезду из страны и вступлению в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого мужчина приехал в аэропорт Благовещенска, откуда должен был вылететь по запланированному маршруту. Однако в тот же день его задержали правоохранители.

Мужчину признали виновным по статье о приготовлении к госизмене. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ уличили жителя Брянской области в передаче украинской спецслужбе данных о Российской армии.