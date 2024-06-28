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19:10, 28 июня 2024Путешествия

Туристов будут штрафовать за мочеиспускание в море на популярном курорте Европы

Справляющим нужду в море в Марбелье туристам придется заплатить 750 евро

Фото: Lorenzo Carnero / Globallookpress.com

На популярном курорте Европы — испанской Марбелье — будут штрафовать туристов за мочеиспускание в море. Об этом пишет The Independent.

Для того чтобы сохранить чистоту пляжей побережья Коста-дель-Соль, местный городской совет утвердил новые размеры штрафов. Теперь справляющим нужду в воде отдыхающим придется заплатить 750 евро (около 69,3 тысячи рублей). По данным источника, ранее на туристов, совершивших аналогичные нарушения, налагался штраф в размере до 300 евро (около 27,7 тысячи рублей).

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Отмечается, что новая инициатива должна пройти общественные консультации, прежде чем станет законом. Как дежурные спасатели будут выявлять нарушителей, источник не уточняет.

Ранее отдыхающий в Калининградской области турист попал в реанимацию после купания в море. 63-летний мужчина выпил на пляже и решил поплавать, а затем начал тонуть.

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      Алина Черненко
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