Туристов будут штрафовать за мочеиспускание в море на популярном курорте Европы

Справляющим нужду в море в Марбелье туристам придется заплатить 750 евро

На популярном курорте Европы — испанской Марбелье — будут штрафовать туристов за мочеиспускание в море. Об этом пишет The Independent.

Для того чтобы сохранить чистоту пляжей побережья Коста-дель-Соль, местный городской совет утвердил новые размеры штрафов. Теперь справляющим нужду в воде отдыхающим придется заплатить 750 евро (около 69,3 тысячи рублей). По данным источника, ранее на туристов, совершивших аналогичные нарушения, налагался штраф в размере до 300 евро (около 27,7 тысячи рублей).

Отмечается, что новая инициатива должна пройти общественные консультации, прежде чем станет законом. Как дежурные спасатели будут выявлять нарушителей, источник не уточняет.

Ранее отдыхающий в Калининградской области турист попал в реанимацию после купания в море. 63-летний мужчина выпил на пляже и решил поплавать, а затем начал тонуть.