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12:35, 28 июня 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о дебатах Трампа и Байдена

Пресс-секретарь Песков: Россия не будет давать оценки дебатам Трампа и Байдена

Фото: Marco Bello / Reuters

Россия не будет давать оценки дебатам экс-президента США Дональда Трампа и действующего главы государства Джо Байдена. Так на вопрос журналистов о прошедшем мероприятии ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, дебаты кандидатов на пост президента США относятся к внутренним делам страны и не имеют ничего общего с российской повесткой.

«Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании. Не собираемся это делать и на этот раз», — подытожил Песков.

27 июня в США прошли первые дебаты между Байденом и Трампом. Мероприятие уже назвали одними из самых судьбоносных в истории страны. Во время дебатов Джо Байден назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а Дональд Трамп обвинил президента в развязывании конфликта на Украине.

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      Марк Леонов
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