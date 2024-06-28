Верховный суд Дагестана: организатором группы террористов был сын Омарова

Преступную группу, организованную для совершения терактов на территории Дагестана, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

В пресс-релизе указывается, что арестованный сообщник боевиков «вступил в созданную Омаровым О.М. группу», после чего участники преступной группы стали готовиться к совершению террористических актов в республике. По информации РИА Новости, речь идет о 31-летнем Османе Омарове.

Шестой боевик передумал участвовать в нападении

Выяснилось, что сообщник боевиков передумал и отказался участвовать в терактах. Им оказался младший брат Гаджимурада Кагирова, ликвидированного после нападения. Мужчина состоял в чате террористов, и в назначенный день не пришел на точку сбора.

Его задержали в своем доме в селе Сергокала. 27 июня его заключили под стражу. По информации Telegram-канала Mash, он является единственным обвиняемым по делу о теракте в Махачкале и Дербенте.

У Омарова арестовали шестерых детей

26 июня стало известно, что у бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в теракте в Дагестане, арестовали шестерых родственников. Уточнялось, что речь идет о сыновьях Омарова. Все они получили административные аресты на срок до 13 суток.

После этого сыновья Омарова попросили прощения за действия их брата. По их словам, семья глубоко скорбит из-за произошедшего и всегда выступала против терроризма и экстремизма. «Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат», — заявили братья. Как уточнила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева, видеообращение Омаровых было записано, вероятно, в Советском районном суде Махачкалы.

Незадолго до этого административный арест на десять суток получил и сам экс-глава Сергокалинского района. По предварительным данным, суд признал его виновным по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ за того, что он выражался нецензурной бранью на улицах Махачкалы.

Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов после атак в городах Дагестана. На совещании с руководителями силовых ведомств республики в связи с терактом в соседней республике политик подчеркнул, что при малейших подозрениях на терроризм следует наказать род, поскольку он несет полную ответственность за деяния его выходцев.

Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что «я не знал», не принимаются Рамзан Кадыров глава Чечни

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с мнением Кадырова о том, что террористов нужно преследовать максимально жестко. Справедливость слов политика из Чечни «ни у кого не вызывает сомнения», добавил он.