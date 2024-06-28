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01:01, 28 июня 2024Силовые структуры

Один из террористов в Дагестане передумал и отказался участвовать в нападении

Mash: один из террористов в Дагестане отказался участвовать в нападении

Фото: НАК / Reuters

Шестой член банды террористов, напавших на православный храм и синагогу в дагестанском Дербенте, в последний момент передумал и отказался участвовать в расправе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что им оказался младший брат Гаджимурада Кагирова, ликвидированного после нападения. Он состоял в чате боевиков, и в назначенный день не пришел на точку сбора.

Мужчину задержали в его доме в селе Сергокала. 27 июня его заключили под стражу.

Вооруженные террористы напали на объекты религиозных культов в воскресенье, 23 июня. Кроме того, преступники обстреляли пост ДПС в Махачкале. Среди нападавших оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль. По информации Минздрава Дагестана, жертвами теракта стал 21 человек.

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      Марина Совина
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