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18:50, 29 июня 2024Интернет и СМИ

Отара Кушанашвили перевели из реанимации

Ведущего Отара Кушанашвили перевели из реанимации в отдельную палату

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Друг известного российского телеведущего Отара Кушанашвили Владимир Полупанов рассказал, что его перевели из реанимации в отдельную палату. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, спешу поделиться радостной новостью — мой закадычник Отар Кушанашвили переведен сегодня из реанимации в отдельную палату. Еще пять дней он проведет в красногорской больнице, где ему сделали две операции», — поделился информацией Полупанов. Он уточнил, что ведущему предстоит еще одна операция, которую проведут в другой больнице.

По словам Полупанова, Кушанашвили вовремя доставили в больницу. Счет шел на часы — если бы журналист обратился за медпомощью на несколько часов позже, могло бы стать слишком поздно. Друг ведущего выразил надежду, что тот сможет победить болезнь, и поблагодарил Николая Баскова, Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили и Табриза Шахиди, которые финансово помогли Кушанашвили и его семье.

Ранее в этот же день журналист впервые вышел на связь после госпитализации. Кушанашвили отметил, что в данный момент он проживает «самый уникальный опыт постижения человеком своей сути» и своего места в мире.

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20 июня стало известно, что ведущего экстренно прооперировали. За несколько дней до госпитализации он пожаловался на сильные боли в районе сердца и живота. Позднее Владимир Полупанов заявил, что у его друга обнаружили рак.

По информации Mash, из-за непроходимости кишечника Кушанашвили вырезали половину желудка, при этом в данный момент он постепенно приходит в себя и общается с родственниками взглядом.

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      Полина Кислицына
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