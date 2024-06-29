Стало известно об отсутствии систем пожаротушения в общежитии Балашихи

В пострадавшем от огня общежитии в Балашихе отсутствовали системы пожаротушения

В загоревшемся общежитии в Балашихе, где проживали трудовые мигранты, отсутствовали системы пожаротушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В оперативных службах подчеркнули, что уже в 2016 году здание было изношено на 63 процента. Отмечается, что здание было сдано в эксплуатацию еще в 1949 году.

Ранее стало известно, что подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. По информации издания Baza, пожар произошел в здании на Керамической улице. Оперативные службы сообщили о троих спасенных.

Изначально площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 0:19 было ликвидировано открытое горение.