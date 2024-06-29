В Белоруссии заявили о развернутых на границе системах разведки ВСУ

Минобороны Белоруссии заявило о развернутых на границе системах разведки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки неподалеку от белорусской границы. Об этом заявил заместитель командующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе вооруженных сил республики полковник Вадим Лукашевич, его слова привели в Telegram-канале пресс-службы Минобороны Белоруссии.

В ведомстве разъяснили, что украинские военнослужащие оборудовали проходы в ряде минно-взрывных заграждений на границе с Белоруссией.

По мнению Лукашевича, ситуация на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. «В Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника», — сказал он.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники в Гомельской области сбили украинский беспилотный летальный аппарат, который вел разведку приграничных территорий.