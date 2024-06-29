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16:08, 29 июня 2024Мир

В Ираке назвали главную ошибку США

Al Hadath: Путин преподал США урок, развенчав миф о гегемонии Запада

Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин развенчал миф о несокрушимости Запада, преподав таким образом США важный урок, пишет иракское агентство Al Hadath.

Главные ошибки Запада — чрезмерное давление на своих противников, отсутствие гибких стратегических приоритетов и пренебрежительное отношение к потенциальным угрозам, считает автор материала. Он призвал не недооценивать противника, чтобы тот не застиг врасплох.

Девяностые годы и начало XXI века стали пиком военно-политического могущества США, пишет издание. В это время страна фактически управляла миром, дирижируя политическими конфликтами во всем мире. В то время США были уверены в незыблемости однополярного мира. Все изменилось после событий 11 сентября 2001 года, когда страна переключилась на проблемы Ближнего Востока и борьбу с терроризмом.

За это время российский президент Владимир Путин нашел возможности для реализации своих политических планов, попытавшись воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России, говорится в материале издания.

Ранее скорый крах США предрек бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Сигналом о скором крахе страны оказались предвыборные дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, считает предприниматель.

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      Мария Черкасова
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