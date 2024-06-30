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01:33, 30 июня 2024Мир

Байден перепутал Италию и Францию

Байден перепутал Италию и Францию на мероприятии по сбору средств на выборы
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию перепутал Италию и Францию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

В ходе выступления Байден посетовал, что экс-президент США Дональд Трамп отказался посещать кладбище павших солдат-участников мировых войн. «Он не пошел бы на кладбище в Италии», — сказал Байден, имея в виду французское кладбище.

Позже Байден повторил оговорку и заявил, что его сын также пал, «но не в Италии, а в Ираке». Однако сын Байдена Бо скончался от онкологии, вернувшись в Соединенные Штаты из военной командировки.

Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом встречи бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

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      Марина Совина
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