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01:00, 1 июля 2024Ценности

43-летняя актриса сфотографировалась в бикини после похудения

43-летняя актриса Бланка Бланко показала фигуру в бикини после похудения

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Американская актриса Бланка Бланко показала фигуру в откровенном образе после похудения на 4,5 килограмма. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость позировала перед фотографом в оранжевом бикини. На некоторых кадрах ее запечатлели у бассейна, а на других фотографиях телезвезда стояла напротив океана. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.

В мае Ольга Серябкина поделилась видео в мини-юбке. Певица разместила ролик, на котором предстала в красном корсете без бретелей и облегающей черной мини-юбке. При этом она распустила волосы, накрасила губы красной помадой и надела остроносые туфли на шпильках в тон.

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      Карина Черных
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