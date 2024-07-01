Экс-полицейский получал взятки для помощи бойцам на СВО

Ъ: В Орле экс-полицейкий брал взятки для помощи бойцам на СВО

Следственный комитет России завершил расследование дела против бывшего начальника ОЭБиПК УВД Орловского района Сергея Кончакова о коррупции. Об этом сообщает Коммерсантъ.

По данным следствия, Кончаков получил 400 тысяч рублей от председателя СНТ за обещание не возбуждать уголовное дело. Кроме того, он пытался незаконно заработать шесть миллионов рублей, используя служебное положение: экс-полицейский заставлял двух бизнесменов заключить между собой договор аренды.

Сам офицер не признает вину и утверждает, что глава СНТ передал ему деньги добровольно для покупки спецтехники бойцам, участвующим в специальной военной операции, которым давно помогает семья бывшего правоохранителя. Отмечается, что эти слова подтверждались полученными грамотами за содействие от Минобороны и распечатками переговоров об оформлении помощи части. Второе обвинение Кончаков считает домыслом.

Однако дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере»), статьи 30, части 6 статьи 290 («Покушении на получение особо крупной взятки») и пункта «е» части 3 статьи 286 («Превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности») УК РФ уже передано в суд для рассмотрения.

Ранее стало известно, что в Омске суд приговорил бывшего оперуполномоченного управления наркоконтроля УМВД России по региону к 11 годам колонии строгого режима за торговлю запрещенными веществами.