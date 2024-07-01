Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:51, 1 июля 2024Силовые структуры

Экс-полицейский получал взятки для помощи бойцам на СВО

Ъ: В Орле экс-полицейкий брал взятки для помощи бойцам на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет России завершил расследование дела против бывшего начальника ОЭБиПК УВД Орловского района Сергея Кончакова о коррупции. Об этом сообщает Коммерсантъ.

По данным следствия, Кончаков получил 400 тысяч рублей от председателя СНТ за обещание не возбуждать уголовное дело. Кроме того, он пытался незаконно заработать шесть миллионов рублей, используя служебное положение: экс-полицейский заставлял двух бизнесменов заключить между собой договор аренды.

Сам офицер не признает вину и утверждает, что глава СНТ передал ему деньги добровольно для покупки спецтехники бойцам, участвующим в специальной военной операции, которым давно помогает семья бывшего правоохранителя. Отмечается, что эти слова подтверждались полученными грамотами за содействие от Минобороны и распечатками переговоров об оформлении помощи части. Второе обвинение Кончаков считает домыслом.

Однако дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере»), статьи 30, части 6 статьи 290 («Покушении на получение особо крупной взятки») и пункта «е» части 3 статьи 286 («Превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности») УК РФ уже передано в суд для рассмотрения.

Ранее стало известно, что в Омске суд приговорил бывшего оперуполномоченного управления наркоконтроля УМВД России по региону к 11 годам колонии строгого режима за торговлю запрещенными веществами.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о задержании планировавших захват здания Верховной Рады

      Раскрыта тайна календарного кольца в древнем компьютере

      Тарпищев рассказал о проблемах с допуском россиян на Олимпиаду-2024

      В пробке на Крымском мосту застряли больше тысячи машин

      Пашинян назвал проведение референдума о вступлении Армении в Евросоюз нецелесообразным

      В российском регионе автобус наехал на остановку с людьми

      Россиянин перебросил мужчину через себя и попал на видео

      В Венгрии оценили шансы изменить политику ЕС во время председательства

      В европейской стране ввели шестидневку

      Канье Уэст покинул Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше