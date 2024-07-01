На Украине прокомментировали концентрацию ВСУ на границе с Белоруссией

ГПС Украины: ВСУ переброшены на границу с Белоруссией ради укрепления обороны

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) переброшены на границу с Белоруссией ради укрепления обороны. Информацию Минска о концентрации украинских солдат у кордона объяснили представитель Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрей Демченко, сообщает в Telegram издание «Страна».

«Граница с Белоруссией остается для нас угрожающим направлением, и мы продолжаем ее укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Белоруссии», — заявил чиновник.

Он добавил, что все заявления Минска о враждебной деятельности ВСУ в отношении Белоруссии являются информационной операцией.

30 июня в Белоруссии сообщили, что украинские войска сосредоточили дальнобойные беспилотники на границе с республикой. Как подчеркивалось, армия Украины концентрирует беспилотные летательные аппараты, несмотря на проблемы с дронами и средствами противовоздушной обороны на других направлениях.