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15:24, 1 июля 2024Ценности

Неожиданные улучшения во внешности возлюбленного Тейлор Свифт объяснили

Неожиданные улучшения во внешности возлюбленного Свифт объяснили старением

Фото: Roger Buerke / Eibner-Pressefoto / IMAGO / Globallookpress.com

Пластический хирург объяснил неожиданные улучшения во внешности популярного игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Интервью с ним публикует Page Six.

Пользователи сети обратили внимание на резкие преобразования во внешнем виде возлюбленного певицы Тейлор Свифт и принялись сравнивать его старые и новые фотографии. По словам врача, подобным образом лицо у мужчин обычно меняется к 30 годам, а спортсмену на данный момент как раз 34 года.

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«Линия подбородка и щеки могут стать более четкими и угловатыми по мере увеличения мышечной массы и уменьшения жира», — подчеркнул доктор. С его мнением согласился и дерматолог Джереми Брауэр, который объяснил изменения на лице Келси естественным процессом старения.

В июне наряд возлюбленного Тейлор Свифт на встрече с президентом США Джо Байденом высмеяли в сети.

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      Карина Черных
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