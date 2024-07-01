Неожиданные улучшения во внешности возлюбленного Тейлор Свифт объяснили

Неожиданные улучшения во внешности возлюбленного Свифт объяснили старением

Пластический хирург объяснил неожиданные улучшения во внешности популярного игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Интервью с ним публикует Page Six.

Пользователи сети обратили внимание на резкие преобразования во внешнем виде возлюбленного певицы Тейлор Свифт и принялись сравнивать его старые и новые фотографии. По словам врача, подобным образом лицо у мужчин обычно меняется к 30 годам, а спортсмену на данный момент как раз 34 года.

«Линия подбородка и щеки могут стать более четкими и угловатыми по мере увеличения мышечной массы и уменьшения жира», — подчеркнул доктор. С его мнением согласился и дерматолог Джереми Брауэр, который объяснил изменения на лице Келси естественным процессом старения.

В июне наряд возлюбленного Тейлор Свифт на встрече с президентом США Джо Байденом высмеяли в сети.