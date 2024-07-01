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14:02, 1 июля 2024Бывший СССР

Посол Армении в России заявил о заинтересованности в скорейшем восстановлении мира

Посол Армении в России: Ереван заинтересован в очень быстром наступлении мира
Вагаршак Арутюнян

Вагаршак Арутюнян. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян заявил о том, что Армения призывает с скорейшему восстановлению мира, пишет ТАСС.

«Посещая [пострадавшие от обстрелов] объекты, я уже говорил, что это вызывает чувство скорби. Гибнут мирные люди, семьи, это вызывает особую боль. Мы — Армения — заинтересованы в том, чтобы мир наступил очень быстро», — заявил Арутюнян.

По его словам, все эти события влияют на Армению и страна «кровно заинтересована» в прекращении военных действий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума о вступлении страны в Евросоюз. По его словам, народ Армении сам разделяет идею вступления в организацию, но проведение референдума обозначало бы появление вопросов о сроках вступления в ЕС и о готовности организации принять страну в свой состав.

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      Валентин Карант
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