Президент Бразилии понадеялся на прорыв в украинском конфликте

Президент Бразилии понадеялся на прорыв в конфликте между Россией и Украиной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва понадеялся, что в конфликте между Россией и Украиной произойдет прорыв, который позволит начать мирные переговоры. Об этом он заявил в интервью местной радиостанции Princesa, пишет РИА Новости.

По его словам, в таком случае у него не будет проблем с участием в переговорах. Он отметил, что отправлял своего советника Селсу Аморим на переговоры с президентами России и Украины.

«Когда будет прорыв, можно что-то решать, но я не буду участвовать в конфликте», — сказал он. Президент Бразилии также указал на то, что конфликт между Москвой и Киевом может решиться за столом переговоров.

Ранее Владимир Зеленский исключил возможность прямых переговоров с Россией. По его словам, они возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом.