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23:25, 1 июля 2024Мир

Президент Бразилии понадеялся на прорыв в украинском конфликте

Президент Бразилии понадеялся на прорыв в конфликте между Россией и Украиной
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва понадеялся, что в конфликте между Россией и Украиной произойдет прорыв, который позволит начать мирные переговоры. Об этом он заявил в интервью местной радиостанции Princesa, пишет РИА Новости.

По его словам, в таком случае у него не будет проблем с участием в переговорах. Он отметил, что отправлял своего советника Селсу Аморим на переговоры с президентами России и Украины.

«Когда будет прорыв, можно что-то решать, но я не буду участвовать в конфликте», — сказал он. Президент Бразилии также указал на то, что конфликт между Москвой и Киевом может решиться за столом переговоров.

Ранее Владимир Зеленский исключил возможность прямых переговоров с Россией. По его словам, они возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом.

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      Марина Совина
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