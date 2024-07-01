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20:16, 1 июля 2024Силовые структуры

Станцевавших лезгинку на братской могиле в российском регионе арестовали

Под Тулой суд арестовал двоих мужчин на 14 суток за лезгинку на мемориале

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Под Тулой Суворовский межрайонный суд арестовал двоих мужчин, станцевавших лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила» на 14 суток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области и Управления Судебного департамента (УСД) региона.

Как установил суд, инцидент произошел 29 июня на мемориальном комплексе, расположенном в городе Суворове на улице Кирова. Во время заседания фигуранты свою вину признали, в содеянном раскаялись и объяснили, что во время танца они считали, что ничего противоправного не совершают.

Ранее сообщалось, что под Петербургом задержаны двое 18-летних жителей города Кириши, которые пожарили мясо на Вечном огне. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма группой лиц»).

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