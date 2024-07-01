Станцевавших лезгинку на братской могиле в российском регионе арестовали

Под Тулой суд арестовал двоих мужчин на 14 суток за лезгинку на мемориале

Под Тулой Суворовский межрайонный суд арестовал двоих мужчин, станцевавших лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила» на 14 суток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области и Управления Судебного департамента (УСД) региона.

Как установил суд, инцидент произошел 29 июня на мемориальном комплексе, расположенном в городе Суворове на улице Кирова. Во время заседания фигуранты свою вину признали, в содеянном раскаялись и объяснили, что во время танца они считали, что ничего противоправного не совершают.

Ранее сообщалось, что под Петербургом задержаны двое 18-летних жителей города Кириши, которые пожарили мясо на Вечном огне. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма группой лиц»).