Двое юношей пожарили мясо на Вечном огне в российском городе

Под Петербургом задержаны двое юношей, которые пожарили мясо на Вечном огне

Под Петербургом задержаны двое 18-летних жителей города Кириши, которые пожарили мясо на Вечном огне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма группой лиц»). В данный момент задержанные допрашиваются. Правоохранители подготовили ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 26 июня. Тогда юноши пришли на территорию «Мемориал "Памяти павших"», посвященного памяти защитников Отечества, расположенного в парке Победы города Кириши, на месте братского захоронения четырех тысяч 586 советских воинов в 1941-1944 годах. Злоумышленники приготовили еду над пламенем мемориала и там же съели.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле женщина прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы».

