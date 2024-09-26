Двое пожаривших мясо на Вечном огне в российском городе юношей попали под суд

Дело двоих юношей, жаривших мясо на Вечном огне под Петербургом, передадут в суд

Начало событий в новости Двое юношей пожарили мясо на Вечном огне в российском городе

Дело двоих 18-летних юношей, пожаривших мясо на Вечном огне под Петербургом передадут в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.

Молодые люди обвиняются по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма группой лиц»). Все материалы в ближайшее время будут направлены в суд.

По данным следствия, преступление произошло в городе Кириши, на территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал "Памяти павших"», посвященного памяти защитников Отечества, на месте братского захоронения 4586 советских воинов. Юноши приготовили еду над пламенем мемориала и там же съели.

26 июня их задержали.