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10:11, 26 сентября 2024Силовые структуры

Двое пожаривших мясо на Вечном огне в российском городе юношей попали под суд

Дело двоих юношей, жаривших мясо на Вечном огне под Петербургом, передадут в суд
Начало событий в новости Двое юношей пожарили мясо на Вечном огне в российском городе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Дело двоих 18-летних юношей, пожаривших мясо на Вечном огне под Петербургом передадут в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.

Молодые люди обвиняются по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма группой лиц»). Все материалы в ближайшее время будут направлены в суд.

По данным следствия, преступление произошло в городе Кириши, на территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал "Памяти павших"», посвященного памяти защитников Отечества, на месте братского захоронения 4586 советских воинов. Юноши приготовили еду над пламенем мемориала и там же съели.

26 июня их задержали.

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      Анна Габай
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