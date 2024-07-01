Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 1 июля 2024Россия

В Кремле рассказали о планах Путина на 1 июля

Путин проведет встречу с главой Министерства науки и высшего образования

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 июля, проведет встречу с главой Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Песков подчеркнул, что президент уделяет повышенное внимание вопросам высшего образования.

Помимо этого, Путин проведет ряд закрытых встреч и внутренних совещаний, добавил пресс-секретарь.

Ранее Путин принял в Кремле выпускников российских вузов Минобороны и других силовых структур. В ходе выступления президент заявил, что Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы с учетом опыта специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам

      На Украине заметили применение первых F-16

      Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые за несколько месяцев заметили вместе на публике

      Экс-чиновника аппарата Совфеда посадили за расправу над пожилыми родителями

      Российский завод немецкой BASF по производству лаков и красок сменил владельца

      Российских инвалидов собрались активнее привлекать к труду

      Власти оценили сроки решения проблемы массового отключения электричества в регионе России

      Россиянка заявила о связи с ООН и подожгла квартиру

      В России стартовали продажи обновленного популярного кроссовера из Китая

      «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше