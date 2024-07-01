В Кремле высказались о размещении Россией ракет средней дальности

Песков: размещение РФ ракет средней и меньшей дальности детально не анонсируется

Россия детально не анонсирует потенциальное размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Очевидно, что вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться, все-таки это весьма и весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, в каких регионах могут быть размещены ракеты.

Песков при этом отметил, что впоследствии будет появляться та или иная информация — по мере продвижения процесса производства ракет.

В МИД ранее допускали, что Россия может пересмотреть свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Это возможно в ответ на действия США, которые до конца 2024 года намерены разместить в Азии ракеты средней дальности.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, впоследствии анонсировал начало производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Глава государства отмечал, что США производят РСМД и привозят их в Европу на учения. Он также напомнил, что США в апреле 2024 года развернули ракеты средней дальности на Филиппинах во время учений двух стран.