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22:49, 1 июля 2024Россия

В очереди на Крымский мост скопилось сотни машин

На Крымском мосту в очереди скопилось 422 машины
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 422 транспортных средства. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

Отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Утром 29 июня в очереди перед мостом в Крыму скопилось 600 автомобилей, в том числе 240 машин встали со стороны Тамани, еще 360 — со стороны Керчи.

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ударов по полуострову.

Ранее стало известно, что туристы массово устремились в Крым — за первое полугодие 2024 года полуостров посетили 2 миллиона человек.

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      Юлия Мискевич
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