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15:52, 1 июля 2024Экономика

В России изменят порядок проведения некоторых госзакупок

Правительство РФ утвердило концепцию госзакупок малого объема на ближайшие годы

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Правительство России утвердило Концепцию совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объема на период до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Документом, систематизирующим порядок проведения госзакупок на сумму до 600 тысяч рублей, предусмотрено введение единых правил их осуществления. Отмечается, что изменения позволят оперативно удовлетворять некоторые из потребностей в товарах, работах, услугах и «обеспечить централизованный учет и прослеживаемость закупок».

Используя каталог с описанием конкретных товаров, заказчик сможет выбрать лучшее ценовое предложение. Также будут установлены единые требования к используемым для проведения таких процедур информационным системам, касающиеся прежде всего надежности и безопасности, говорится в материалах.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, предусмотренные инструменты «ускорят небольшие и частые закупки и, что самое главное, сделают их более прозрачными».

В начале года правительство подготовило поправки для оптимизации всех госзакупок, в том числе предусматривающие запрет на некоторые иностранные товары и услуги, сообщает РИА Новости. В частности, в Минпромторге РФ предложили распространить его с 2025 года на иностранные электромобили.

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