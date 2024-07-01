В США назвали условие замены Байдена на другого кандидата

Axios: демократы могут заменить Байдена в случае плохих результатов опросов

Крупные доноры Демократической партии США пока не призывают заменить кандидатуру президента США Джо Байдена на выборах, но могут это потребовать в случае плохих результату следующих опросов. Условия замены назвал портал Axios со ссылкой на нескольких доноров.

По их словам, в частном порядке доноры партии активно переписываются друг с другом, желая получить любую информацию о том, насколько катастрофическим было выступление действующего американского лидера на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Отмечается, что они могут призвать демократов заменить Байдена, если результаты следующих опросов общественного мнения будут такими же плачевными, как и результаты его дебатов.

«Вы не можете участвовать в выборах с отставанием в 10 пунктов в начале июля. Вы просто не можете», — сказал один из крупных доноров партии.

Ранее газета The New York Times сообщила, что cемья американского президента отреагировала на решение политика продолжить участие в президентских выборах. Ближайшие родственники Байдена поддержали его и попросили продолжить предвыборную кампанию.