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22:38, 1 июля 2024Мир

В США призвали прислушаться к Путину

Макгрегор: США следует прислушаться к Путину и не оказывать давление на страны
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive призвал США прислушаться к президенту России Владимиру Путину.

По его словам, Белый дом должен отказаться от силового давления на страны, которые не согласны с Соединенными Штатами по различным вопросам. Он заявил, что в понимании американских властей «все должны насильно следовать в том направлении», в котором идут США. «И у нас поэтому есть эта гигантская военная машина, которая убьет любого, кто не сделает так, как скажем мы. Этим временам пришел конец. Это именно то, о чем говорил Путин», — сказал он.

Макгрегор считает, что американской стороне не понадобится военный бюджет размером в триллион долларов, если Соединенные Штаты перестанут рассматривать большую часть планеты как потенциального противника, по которому надо нанести превентивный удар.

Бывший советник Пентагона также призвал направить сэкономленные от сокращения военных расходов средства на развитие США и защиту собственных границ.

Ранее Макгрегор предупредил США о потере союзника по НАТО. По его словам, интерес Турции к партнерству с Россией и Китаем означает, что Соединенные Штаты изолировали сами себя. «Развивающиеся страны Глобального Юга укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином вместо участия в санкционном стаде», — отметил он.

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      Марина Совина
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