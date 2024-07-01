В сериале «Слово пацана» поставили точку

Гендиректор ИРИ заявил, что в сериале «Слово пацана» пока поставлена точка

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал о шансах продолжения сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, режиссер Жоры Крыжовников и остальные создатели заявляли сериал как цельное произведение, и оно было полностью снято. «И на этом пока ставят точку», — отметил он.

При этом Гореславский отметил, что вопрос зрителей о продолжении «Слова пацана» был самым задаваемым в ноябре-декабре 2023 года.

31 мая сериал «Слово пацана» стал лучшим в спецноминации «Сила в правде» на премии ИРИ.

