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08:15, 2 июля 2024Мир

Германия намерена выплатить компенсации живым польским жертвам нацистских преступлений

Politico: Шольц объявит о выплате Польше компенсаций за нацистские преступления

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц объявит о мерах по улучшению германо-польских отношений, в том числе путем выплаты компенсаций еще живым польским жертвам нацистских преступлений, во время визита в Варшаву 2 июля. Об этом сообщает Politico.

«Ожидается, что канцлер объявит о том, что что-то будет сделано… для людей, которые пострадали от немецко-фашистского правления в Польше и которые все еще живы и, например, не имеют адекватной медицинской страховки и живут в нищете в старости», — заявил генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Пол Земяк.

Кроме того отмечается, что Шольц намерен объявить о дополнительной поддержке обороны восточного фланга Польши, поскольку стремиться еще больше улучшить отношения двух государств после вступления в должность польского премьер-министра Дональда Туска в прошлом году.

«Ожидается, что немецкое заявление будет состоять из пакета мер с расходами в "трехзначном миллионном диапазоне" (...) Это будет включать финансовую компенсацию для польских жертв нацистской Германии, которые еще живы, поддержку обороны восточного фланга Польши и создание мемориала в Берлине, посвященного нацистским преступлениям в оккупированной Польше», — говорится в материале.

Ранее США выделили Польше кредит в размере двух миллиардов долларов на закупку вооружения ПРО и ПВО. Соглашение было заключено в рамках программы «Иностранное военное финансирование».

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      Виктория Кондратьева
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