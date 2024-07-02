США выделили Польше кредит на противовоздушную оборону

США выделили Польше кредит за закупку вооружения ПРО и ПВО

США выделили Польше кредит в размере двух миллиардов долларов на закупку вооружения ПРО и ПВО. Об этом информирует министерство национальной обороны Польши.

Соглашение было заключено в рамках программы «Иностранное военное финансирование». Как поясняется, это второй кредит, выданный Штатами Польше за последнее время.

«Такие системы являются приоритетными для Вооруженных сил Республики Польша при нынешних угрозах», — говорится в сообщении.

В конце июня сообщалось, что США в первой волне поставок перебросили 14 танков M1 Abrams и иную бронетехнику на новую американскую базу НАТО в Польше.

Также ранее сообщалось, что большинство техники из действующих пакетов военной помощи США Украине будет размещено на складах Польши и Германии. По мнению представителей Пентагона, данные меры значительно сокращают время, необходимое для доставки американской военной техники на Украину.

