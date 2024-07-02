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08:01, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Невеста отказалась выполнять одну просьбу и осталась без жениха

Фото: Lauren Richmond / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как его невеста отказаться выполнять одну просьбу, после чего он отменил свадьбу. Герой истории объяснил, что девушка отказалась заключать брачный договор.

Автор поста написал, что сделал предложение возлюбленной два месяца назад. «Я сказал ей, что хочу заключить брачный договор, чтобы защитить свои активы, которые были у меня до брака, а также свое наследство», — отметил герой истории.

По словам мужчины, его родители были очень богаты и оставили ему огромное наследство. «Когда я поднял вопрос брачного договора, моя невеста была категорически против», — рассказал автор истории. В ответ он заявил девушке, что не хочет «бросать жребий» и рисковать богатством поколений его семьи, ради которого его родители, бабушка и дедушка много работали.

«Это было обязательное условие для женитьбы, но моя невеста обвинила меня в том, что я пытаюсь начать брак, стоя одной ногой за дверью», — пожаловался рассказчик. В итоге автор поста решил отменить свадьбу.

В комментариях под постом многие согласились с мнением автора о необходимости заключения брачного договора, но предположили, что он неправильно преподнес это невесте. Многие отметили, что сравнение автора вступления в брак с броском жребия было неуместным.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале о том, как задумалась об отмене собственной свадьбы из-за одного требования отца жениха.

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      Олег Давыдов
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