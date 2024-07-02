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16:23, 2 июля 2024Ценности

Похудевшего Михаила Галустяна сравнили с Павлом Дуровым на новых фото

Фото: @m_galustyan

Российского шоумена Михаила Галустяна сравнили с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым на новых снимках. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) комика.

43-летний ведущий, который заметно похудел за последние несколько месяцев, опубликовал фото в черном наряде, состоявшем из футболки и спортивных брюк в сочетании с серыми резиновыми сабо. В описании к кадрам знаменитость отметил, что они сделаны в Колумбии.

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Поклонники восхитились внешним видом Галустяна и сравнили его с Дуровым. «Выглядишь лучше Дурова», «Сперва показалось, что вы — Павел Дуров», «Выглядите потрясающе», «Вот это форма», «Красавец», — высказывались многочисленные фанаты.

В июне Михаила Галустяна заподозрили в приеме «Оземпика», который используется в последнее время многими звездами для похудения вместо лечения диабета.

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      Карина Черных
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