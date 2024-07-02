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21:46, 2 июля 2024Бывший СССР

Российские военные обезвредили одним дымовым боеприпасом более 100 мин ВСУ

Боец Farm: дрон ВС РФ обезвредил одним дымовым боеприпасом 120-140 мин ВСУ

Видео: Telegram-канал Farm

Дымовой боеприпас обезвредил более 100 мин Вооруженных сил Украины (ВСУ), он был сброшен после корректировки огня оператором дрона. Об этом в Telegram-канале рассказал боец 40-й бригады морской пехоты с позывным Farm.

По его словам, противник всю ночь минировал противотанковыми минами участок длиною около 200 метров. «Утром навел минометный расчет, дал точную корректуру и дымовым снарядом подожгли это место, сгорело порядка 120-140 мин», — уточнил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались спасти истребители от ударов при помощи рисунков. Силуэты истребителей были нарисованы на стоянках аэродрома в Миргороде для отвлечения внимания.

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      Марина Совина
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