Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:07, 2 июля 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины рассказали о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук: поврежден объект инфраструктуры

Фото: Mykola Miakshykov / Globallookpress.com

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры. Об этом рассказал в социальной сети X глава местного областного совета Николай Лукашук.

«Всего за день по району ударили более полутора десятков раз. Целили по райцентру, Мировскому, Покровскому, Красногригоревскому и Марганецкому общинам», — заявил председатель облсовета.

О том, какой именно объект был поврежден, не сообщается.

2 июля также сообщалось о взрыве в Харькове. Как уточнялось, его слышали в северных районах города. В момент взрыва в Харькове работала воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Невзорова и его жену признали экстремистским объединением. Российское имущество семьи журналиста решили изъять

      Россиянин выиграл в лотерею несколько миллионов рублей

      Макгрегор оценил слезы Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024

      Врач назвала способы быстро и легко просыпаться

      Стоимость «Москвич 6» заметно снизилась

      Во Владимирской области нашли редчайшее насекомоядное растение

      Россиянам рассказали о возможности оформить банковскую карту с повышенным кешбэком

      В США оценили российскую ФАБ-3000

      Вымогавших у школьника взятку экс-росгвардейцев освободили в зале суда

      Бывший участник One Direction напугал фанатов внешностью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше