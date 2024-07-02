В Днепропетровской области Украины рассказали о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук: поврежден объект инфраструктуры

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры. Об этом рассказал в социальной сети X глава местного областного совета Николай Лукашук.

«Всего за день по району ударили более полутора десятков раз. Целили по райцентру, Мировскому, Покровскому, Красногригоревскому и Марганецкому общинам», — заявил председатель облсовета.

О том, какой именно объект был поврежден, не сообщается.

2 июля также сообщалось о взрыве в Харькове. Как уточнялось, его слышали в северных районах города. В момент взрыва в Харькове работала воздушная тревога.