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14:57, 2 июля 2024Культура

В Госдуме раскрыли условия для выступления Канье Уэста в России

Депутат Новичков: для выступления в России Канье Уэсту нужно поддержать СВО
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Условия для выступления американского рэпера Канье Уэста в России раскрыл депутат Госдумы Николай Новичков. Его слова приводит «Абзац».

Парламентарий заявил, что музыканту нужно публично выразить поддержку России и специальной военной операции (СВО). Кроме того, ему стоит призвать своих коллег сделать то же самое. В противном случае Уэсту лучше отложить выступление или провести его онлайн, подчеркнул Новичков.

Депутат отметил, что аналогичные требования выдвигаются не только к Уэсту. «Это касается вообще любого деятеля культуры. Если Россию не поддерживаешь — работай в другом месте», — заключил он.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев раскрыл примерную стоимость билетов на концерт американского рэпера в России.

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      Мария Рюрикова
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