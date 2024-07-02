В Госдуме раскрыли условия для выступления Канье Уэста в России

Депутат Новичков: для выступления в России Канье Уэсту нужно поддержать СВО

Условия для выступления американского рэпера Канье Уэста в России раскрыл депутат Госдумы Николай Новичков. Его слова приводит «Абзац».

Парламентарий заявил, что музыканту нужно публично выразить поддержку России и специальной военной операции (СВО). Кроме того, ему стоит призвать своих коллег сделать то же самое. В противном случае Уэсту лучше отложить выступление или провести его онлайн, подчеркнул Новичков.

Депутат отметил, что аналогичные требования выдвигаются не только к Уэсту. «Это касается вообще любого деятеля культуры. Если Россию не поддерживаешь — работай в другом месте», — заключил он.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев раскрыл примерную стоимость билетов на концерт американского рэпера в России.