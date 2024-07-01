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20:05, 1 июля 2024Культура

Раскрыта примерная стоимость билетов на концерт Канье Уэста в России

Продюсер Бабичев: цена билета на концерт Уэста может составить 40 тысяч
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев раскрыл примерную стоимость билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста в России. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер предположил, что попасть на концерт Уэста можно будет примерно за 40 тысяч рублей. «Понятно, что будет градация на VIP-места, как это всегда бывает у мировых артистов. Будут билеты и подешевле — это может быть танцпол, сильно отдаленный от сцены», — отметил он.

Бабичев добавил, что американский артист мог бы для дополнительного заработка продавать билеты на репетиции перед выступлением. «Встречи и фотосессии, по-моему, вообще не про него. Но опять же, деньги не пахнут, и если приехал в Россию, то почему бы не заработать даже на автографах и фотографиях», — заключил продюсер.

Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденной информации, музыкант приехал на 40-летний юбилей Гоши Рубчинского. 1 июля музыкант покинул Россию и отправился в Германию.

В концертном агентстве TCI заявили, что выступления артиста в России не обсуждались и не планировались.

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      Мария Рюрикова
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