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13:20, 2 июля 2024Мир

В Кремле ответили на вопрос о контактах с Венгрией перед визитом Орбана в Киев

Песков: Венгрия не контактировала с Москвой перед поездкой Орбана в Киев
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Правительство Венгрии не контактировало с Москвой перед поездкой премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев. Об этом заявил официальный представитель кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Будапешт не обсуждал с российской стороной поездку в Киев. «Нет, не было», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что Москва ничего не ожидает от визита главы венгерского правительства на Украину.

Ранее Орбан заверил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать украинский конфликт. Он подчеркнул, что цель поездки венгерской делегации заключается в содействии решению задач, стоящих перед Европейским союзом.

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      Виктория Кондратьева
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