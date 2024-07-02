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15:02, 2 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии пожаловались на рост масштабов эмиграции

Депутат Нестеровский: Молдавия столкнулась с быстрым ростом масштабов эмиграции

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Молдавия столкнулась с беспрецедентно быстрым ростом масштабов эмиграции. На отток населения из страны пожаловался в Telegram депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский.

«За последние три года Республику Молдавия покинули более 168 тысяч молдаван — это самая крупная волна эмиграции со времен обретения независимости. Если эта тенденция сохранится, через пять лет за рубежом будет рождаться больше молдаван, чем внутри нашей родной страны», — заявил парламентарий.

Он связал отток населения с проблемами республики в экономике и социальной сфере, а также отсутствием перспектив в стране для молодых людей.

Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала начало переговоров о членстве в Европейском союзе. По ее словам, в будущем Кишинев обязательно станет частью европейской семьи.

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      Глеб Палехов
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