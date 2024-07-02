В Молдавии пожаловались на рост масштабов эмиграции

Депутат Нестеровский: Молдавия столкнулась с быстрым ростом масштабов эмиграции

Молдавия столкнулась с беспрецедентно быстрым ростом масштабов эмиграции. На отток населения из страны пожаловался в Telegram депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский.

«За последние три года Республику Молдавия покинули более 168 тысяч молдаван — это самая крупная волна эмиграции со времен обретения независимости. Если эта тенденция сохранится, через пять лет за рубежом будет рождаться больше молдаван, чем внутри нашей родной страны», — заявил парламентарий.

Он связал отток населения с проблемами республики в экономике и социальной сфере, а также отсутствием перспектив в стране для молодых людей.

Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала начало переговоров о членстве в Европейском союзе. По ее словам, в будущем Кишинев обязательно станет частью европейской семьи.