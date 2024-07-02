В США рассказали о влиянии решения об иммунитете Трампа на его шансы стать президентом

FT: решение об иммунитете снизит шансы обвинения Трампа по делу о выборах

Решение Верховного суда США об иммунитете бывшего американского лидера Дональда Трампа, вероятно, отложит судебный процесс по обвинению в попытке отменить выборы 2020 года и снизит шансы обвинения политика по данному делу. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Потенциально трудоемкий процесс снижает вероятность вынесения какого-либо вердикта по делу о вмешательстве в выборы до ноябрьского голосования, что принесет пользу Трампу, предполагаемому кандидату от республиканцев. В случае переизбрания Трамп может дать указание Министерству юстиции прекратить дело», — говорится в материале.

Как отмечает издание, положительное решение для Трампа было принято на фоне того, как предвыборная кампания президента США Джо Байдена переживает неудачу после провального выступления на дебатах между кандидатами на прошлой неделе.

Уточняется, что «эпохальное» решение защищает Трампа от «официальных» действий. Теперь судам низшей инстанции придется решить, где лежит граница между личными и официальными действиями экс-президента.

Ранее Байден отреагировал на решение суда об иммунитете Трампа. По его словам, это создаст «опасный прецедент» и подорвет верховенства закона в стране.

