Байден отреагировал на решение суда об иммунитете Трампа

Байден: решение Верховного суда об иммунитете Трампа создает «опасный прецедент»

Президент США Джо Байден заявил, что решение Верховного суда США об иммунитете бывшего американского лидера Дональда Трампа создает «опасный прецедент» и подрывает верховенства закона в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодняшнее решение почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены, что является фундаментально новым принципом», — заявил глава Белого дома.

Политик считает, что граждане Соединенных Штатов имеют право знать, виновен ли его предшественник по делу о штурме Капитолия. Однако, по его словам, решение суда делает такой исход «маловероятным».

Ранее Верховный суд США постановил, что бывшие главы государств защищены от преследования за действия, которые они предпринимают в рамках своих конституционных полномочий, а не в качестве частного лица.

После этого трое представителей либерального крыла Верховного суда США возмутились из-за решения о частичном иммунитете бывшего президента страны Дональда Трампа против юридического преследования. Одна из них, Соня Сотомайор, обвинила консервативное большинство в том, что оно «глубоко ошибается» и «создает вокруг президента зону, свободную от законов».