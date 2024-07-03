Беременная женщина решила развестись с мужем из-за одного его комментария

Беременная женщина рассказала на портале Reddit, что решила развестись с мужем из-за одного его высказывания. В комментариях под постом пользователи поддержали ее решение.

Автор поста написала, что ее супруг вырос в приемной семье и также хотел в будущем усыновить детей. «У нас есть две дочери — родная Роза и приемная Джулия», — отметила героиня истории. По ее словам, они с мужем удочерили Джулию год назад, и с тех пор ее супруг начал отдавать предпочтение именно ей и стал игнорировать Розу. По словам героини истории, девочка заметила, что отношение отца к ней изменилось, и спросила мать, почему он ее больше не любит.

Женщина рассказала, что сейчас она снова беременна. По ее словам, узнав об этом, муж сразу же спросил, когда они смогут снова усыновить ребенка.

После этого автор поста связалась с адвокатом и начала бракоразводный процесс. «Я зарабатываю больше, чем мой муж, поэтому у меня ничего не изменится, а ему развод помешает усыновлять детей, однако я не хочу лишать его этой возможности», — заключила рассказчица.

В комментариях многие поддержали решение автора поста. По мнению комментаторов, мужчине необходимо обратиться за психологической помощью, и предположили, что его подход к воспитанию детей неправильный. «У него так много сочувствия к Джулии, но абсолютно никакого к Рози. Как будто он думает, что только приемные дети заслуживают того, чтобы их любили», — написал один из пользователей.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, что увидела публикации своего мужа в интернете и подала на развод.