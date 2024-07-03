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04:00, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Беременная женщина решила развестись с мужем из-за одного его комментария

Фото: Unsplash

Беременная женщина рассказала на портале Reddit, что решила развестись с мужем из-за одного его высказывания. В комментариях под постом пользователи поддержали ее решение.

Автор поста написала, что ее супруг вырос в приемной семье и также хотел в будущем усыновить детей. «У нас есть две дочери — родная Роза и приемная Джулия», — отметила героиня истории. По ее словам, они с мужем удочерили Джулию год назад, и с тех пор ее супруг начал отдавать предпочтение именно ей и стал игнорировать Розу. По словам героини истории, девочка заметила, что отношение отца к ней изменилось, и спросила мать, почему он ее больше не любит.

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Женщина рассказала, что сейчас она снова беременна. По ее словам, узнав об этом, муж сразу же спросил, когда они смогут снова усыновить ребенка.

После этого автор поста связалась с адвокатом и начала бракоразводный процесс. «Я зарабатываю больше, чем мой муж, поэтому у меня ничего не изменится, а ему развод помешает усыновлять детей, однако я не хочу лишать его этой возможности», — заключила рассказчица.

В комментариях многие поддержали решение автора поста. По мнению комментаторов, мужчине необходимо обратиться за психологической помощью, и предположили, что его подход к воспитанию детей неправильный. «У него так много сочувствия к Джулии, но абсолютно никакого к Рози. Как будто он думает, что только приемные дети заслуживают того, чтобы их любили», — написал один из пользователей.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, что увидела публикации своего мужа в интернете и подала на развод.

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      Олег Давыдов
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