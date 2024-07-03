ФАС выдала предупреждение трем операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

ФАС выдала предупреждение операторам из-за дополнительной платы в Крыму

Три оператора сотовой связи получили предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за дополнительной платы в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ТАСС.

Так, предупреждение выдали сотовым операторам МТС, «Мегафон» и «Билайн». «Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении ФАС.

С 1 января 2024 года для операторов созданы условия для оказания абонентам услуг связи на уровне домашнего региона в Крыму и Севастополе. Взимание дополнительной платы при существующих экономических условиях ущемляет интересы абонентов, добавили в ФАС.

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