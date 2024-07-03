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17:00, 3 июля 2024Среда обитания

Форум «Стратегия опережающего развития» прошел на ВДНХ

Форум «Стратегия опережающего развития» прошел на ВДНХ на выставке «Россия»

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Евразийский интеграционный форум «Стратегия опережающего развития» прошел в Москве на ВДНХ в рамках выставки «Россия». Участники мероприятия обсудили сопряжение стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с участниками китайской инициативы «Один пояс — один путь». Трансляция велась на сайте мероприятия.

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова отметила, что «зеленая» повестка может стать еще одним направлением экономического взаимодействия на пространстве Большой Евразии. По ее словам, развитие стран связано с решением климатических задач, так как последствия изменения климата наносят ощутимый ущерб экономике.

«Рост ущерба экономик стран от климатических изменений оценивается ежегодно в 1,5 триллиона долларов в целом в мире до 2050 года», — отметила Завьялова. Она добавила, что решить вопросы поможет создание профильных координационных площадок, где будут рассматриваться и согласовываться вопросы повестки.

«Можно создать Климатический клуб, в которой будут обсуждаться актуальные проблемы. Например, одно из перспективных направлений стратегического сотрудничества в рамках повестки устойчивого развития ― зеленые технологии и использование возможностей искусственного интеллекта», ― предложила представитель Сбера.

В дискуссии приняли участие представители Евразийской экономической комиссии, ФТС РФ, Росстандарта, Госдумы, а также администрации регионов России. Модератором выступил Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН.

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