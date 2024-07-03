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05:49, 3 июля 2024Россия

Муфтият Дагестана назвал условия принятия решения о локальном запрете никаба

Заместитель муфтия Дагестана Салимов: запрет никаба введут на основе примеров

Фото: Eventpress Stauffenberg / Globallookpress.com

Муфтият Дагестана примет решение о введении локального запрета ношения никаба после приведения примеров таких случаев, прописанных в шариате. Такие условия назвал заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в Telegram-канале.

Он отметил, что ожидание фетвы привело к невнимательному прочтению ее текста, некоторые паблики, судя по заголовкам, не до конца поняли смысл заявления отдела фетв.

«Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате», — подчеркнул Салимов, уточнив, что итоговое решение будет вынесено на основе этой информации.

Отдел фетв (богословско-правовых заключений) при муфтияте Дагестана не увидел оснований для введения всеобщего запрета ношения никаба. В определенных случаях из соображений безопасности может вводиться локальный запрет на ношение никаба, однако он должен носить временный характер и определяться исключительно внешними факторами, пояснил глава отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев.

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      Марина Совина
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