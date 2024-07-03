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20:26, 3 июля 2024Забота о себе

Муж нашел тайную коробку жены и раскрыл сокрушивший его секрет

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Мужчина, убирая в спальне, нашел тайную коробку жены и раскрыл секрет, сокрушивший его. На историю обманутого мужа обратило внимание издание Mirror.

По словам мужчины, он женат уже 10 лет. Уборку он затеял, когда женщина уехала в путешествие с подругами — хотел порадовать супругу, так как ей нравится возвращаться в чистый дом. В найденной коробке он нашел любовные записки, фотографии жены с другим мужчиной и одноразовый телефон. «Телефон был полон сообщений, которые они с этим парнем писали друг другу. Я прочитал достаточно, чтобы знать, что это продолжалось как минимум шесть месяцев. Они встречались, пока я был на работе, во время ее "девчачьих поездок" и кто знает, когда еще», — рассказал он.

Когда жена вернулась, мужчина показал ей находку. Она не стала отрицать измену, попросила прощения и заявила, что это «просто произошло». «Она сейчас живет у подруги, а я сижу здесь, в нашем пустом доме, пытаясь во всем этом разобраться. Часть меня хочет простить ее, но другая часть кричит, что я никогда не смогу снова доверять ей», — написал он.

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Комментаторы под публикацией посочувствовали мужчине. Многие написали, что жена призналась только потому, что ее поймали, и посоветовали поспешить с разводом.

Ранее 50-летняя женщина пожаловалась, что муж угрожает уйти из семьи, если между ними не будет секса. Секс-коуч Дейдре Сандерс в ответ отметила, что любящий партнер не пошел бы на шантаж и измену ради сексуальной разрядки.

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      Александра Лисица
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