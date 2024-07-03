Отношение сына Жириновского к отцу-политику описали фразой «кинжал в спину»

Сын Жириновского Лебедев отказался возглавлять ЛДПР и подорвал здоровье политика

Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского, отказался от предложения отца возглавлять ЛДПР и подорвал здоровье политика. Об это заявила племянница Жириновского Наталья Соколова в эфире программы «Малахов», передает StarHit.

Женщина описала подобное отношение Лебедева к именитому родителю фразой «кинжал в спину». Соколова поделилась, что еще при жизни Жириновского была шокирована поведением его сына.

«Володя делал на сына большую ставку, рассчитывал, что тот будет преемником. Где-то он потакал ему, чтобы избежать скандалов. Игорь и Галина (жена Жириновского — прим. «Ленты. ру») — конфликтные люди, они не любили родственников. Он по одному отдалял от отца всех», — отметила племянница в рамках эфира, посвященного политику.

По ее мнению, уход Жириновского мог быть связан с равнодушием одного из наследников. «Чисто физически он потерял не только сына, но и того, кому мог передать партию. Он же сыну хотел наследство оставить. Считаю, что Игорь воткнул кинжал хороший и острый в спину своему отцу», — подчеркнула племянница.

Ранее внебрачный сын Жириновского Олег рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что у политика были только сожительницы. Он также заметил, что Жириновский не терпел домашней суеты и в принципе не мог считаться семейным человеком.