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08:00, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Парень открыл банку с консервами и увидел отвратительную картину

Фото: Weird / Reddit

Пользователь Reddit c ником BagelCatSprinkles опубликовал на портале фотографию банки рыбных консервов, внутри которой его ожидал неприятный сюрприз. Многие комментаторы назвали находку автора снимка отвратительной.

На фото можно увидеть открытую банку с консервированным тунцом. Помимо рыбы в банке находится темный продолговатый предмет неизвестной консистенции.

«Мне это не нравится», «Уверен, что это рыбья кожа», «Отвратительно. В этом блюде есть мясо? Или только тунец?», «Похоже, вы нашли семена тунца. Посадите их в землю, и в следующем году получите саженец», «Это похоже на ржавый рыболовный крючок», — высказались комментаторы под публикацией.

Автору публикации также посоветовали обратиться в FDA — управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств США — и сообщить о случившемся.

Ранее женщина рассказала на Reddit, как она обнаружила неприятную находку в молочном десерте, заказав его в ресторане. Пользователи сети сочли найденное отвратительным.

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      Мария Большакова
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