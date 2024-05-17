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08:03, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Женщина сделала заказ в популярной сети быстрого питания и неприятно удивилась

Фото: Reddit

Пользовательница Reddit с ником Katybugfoster рассказала, как сделала заказ в популярной сети ресторанов быстрого питания Wendy's и неприятно удивилась. Комментаторы назвали отвратительной находку, которую обнаружила женщина.

По словам авторши поста, она заказала в ресторане Wendy's молочный десерт Frosty. «Я с нетерпением ждала момента, когда смогу съесть вкусный Frosty», — призналась женщина. Когда она забрала блюдо, то увидела, что в нем был длинный рыжий волос. К публикации пользовательница прикрепила несколько фотографий испорченного десерта.

«Это отвратительно. Я бы сильно разозлился», «Это ужасно», — высказались о ее находке комментаторы. Многие участники обсуждения посоветовали девушке вернуться в ресторан и сообщить о случившемся менеджеру заведения. Несколько пользователей заявили, что на месте рассказчицы съели бы десерт, несмотря на обнаруженный в нем волос.

Ранее владелица ресторана поделилась в соцсети TikTok историей о том, как она случайно положила в заказ рабочий телефон. Ролик с ее рассказом набрал более шести миллионов просмотров.

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      Олег Давыдов
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